Fête des cerfs-volants – base nautique Sainte-Marie-du-Mont, 8 juin 2025 10:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Fête des cerfs-volants base nautique 12 route des alliès Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Fête des cerfs-volants avec la participation des clubs Ventissimo (Cherbourg) et Au Fil du Vent (Les Pieux) et Plein vent (Houlgate).

Atelier pour les enfants (de 10h-12h et 13h30-16h), envols, jardins du vent…

base nautique 12 route des alliès

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 50 56 08 78

English : Fête des cerfs-volants

Kite festival with the participation of the clubs Ventissimo (Cherbourg), Au Fil du Vent (Les Pieux) and Plein vent (Houlgate).

Children’s workshop (10am-12pm and 1.30pm-4pm), kite flying, wind gardens…

German :

Drachenfest mit Beteiligung der Vereine Ventissimo (Cherbourg) und Au Fil du Vent (Les Pieux) sowie Plein vent (Houlgate).

Workshops für Kinder (von 10-12 Uhr und 13.30-16 Uhr), Flüge, Gärten des Windes…

Italiano :

Festival degli aquiloni con la partecipazione dei club Ventissimo (Cherbourg), Au Fil du Vent (Les Pieux) e Plein vent (Houlgate).

Laboratorio per bambini (10.00-12.00 e 13.30-16.00), decolli, giardini del vento…

Espanol :

Festival de cometas con la participación de los clubes Ventissimo (Cherbourg), Au Fil du Vent (Les Pieux) y Plein vent (Houlgate).

Taller infantil (de 10.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 16.00 h.), despegues, jardines del viento…

