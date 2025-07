FÊTE DES CÉVENOLS À SAINT MARTIN DE BOUBAUX Saint-Martin-de-Boubaux

FÊTE DES CÉVENOLS À SAINT MARTIN DE BOUBAUX Saint-Martin-de-Boubaux samedi 2 août 2025.

FÊTE DES CÉVENOLS À SAINT MARTIN DE BOUBAUX

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Fête des Cévenols.

Au programme à partir de 15h concours de pétanque en doublette, tombola, buvette, fougasses.

Repas du soir aligot géant de l’Aubrac (16 euros) melon, aligot ou purée saucisse, pélardon, glace.

Grand bal à 21h

Saint Martin de Boubaux organise sa fête des Cévenols le samedi 2 août. Au programme des festivités à partir de 15h concours de pétanque en doublette, tombola, buvette, fougasses.

Repas du soir aligot géant de l’Aubrac (16 euros) melon, aligot ou purée saucisse, pélardon, glace.

Grand bal à 21h .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Fête des Cévenols.

Program from 3pm: pétanque doubles competition, tombola, refreshment bar, fougasses.

Evening meal: giant Aubrac aligot (16 euros): melon, aligot or mashed sausage, pélardon, ice cream.

Grand ball at 9pm

German :

Fest der Cevennen (Fête des Cévenols).

Programm ab 15 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, Tombola, Getränkestand, Fougasses.

Abendmahlzeit: Riesenaligot aus dem Aubrac (16 Euro): Melone, Aligot oder Wurstpüree, Pélardon, Eis.

Großer Tanz um 21 Uhr

Italiano :

Festival delle Cévennes.

In programma dalle 15:00: gara di doppio di pétanque, tombola, bar, fougasses.

Cena: aligot gigante di Aubrac (16 euro): melone, aligot o purè di salsiccia, pélardon, gelato.

Gran ballo alle 21.00

Espanol :

Festival de las Cevenas.

En el programa, a partir de las 15.00 h: concurso de dobles de petanca, tómbola, bar de refrescos, fougasses.

Cena: aligot gigante de Aubrac (16 euros): melón, aligot o puré de salchichas, pélardon, helado.

Gran baile a las 21 h

L’événement FÊTE DES CÉVENOLS À SAINT MARTIN DE BOUBAUX Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-07-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère