Fête des champignons et de l’automne Lus-la-Croix-Haute samedi 4 octobre 2025.

Centre Village Lus-la-Croix-Haute Drôme

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Venez célébrer le champignon, la forêt, et les savoirs faires locaux à Lus la Croix Haute ! Spectacles tout public, musique, ateliers enfants et adultes, conférences, marché artisanal et restauration sur place .

Centre Village Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr

English :

Come celebrate mushrooms, forests and local know-how in Lus la Croix Haute! Shows for all ages, music, workshops for children and adults, conferences, craft market and on-site catering.

German :

Feiern Sie den Pilz, den Wald und das lokale Know-how in Lus la Croix Haute! Aufführungen für alle Altersgruppen, Musik, Workshops für Kinder und Erwachsene, Vorträge, Kunsthandwerkermarkt und Verpflegung vor Ort .

Italiano :

Venite a celebrare i funghi, le foreste e il know-how locale a Lus la Croix Haute! Spettacoli per tutte le età, musica, laboratori per bambini e adulti, conferenze, mercato dell’artigianato e ristorazione in loco.

Espanol :

¡Venga a celebrar las setas, los bosques y el saber hacer local en Lus la Croix Haute! Espectáculos para todas las edades, música, talleres para niños y adultos, conferencias, mercado de artesanía y restauración in situ.

