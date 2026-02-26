Les Alliés

Fête des champignons

Place du village Les Alliés Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

A partir de 7h30.

Organisée par les Fous Alliés.

Marché artisanal et vide grenier (2€ le mètre). messe, concerts, jeux anciens, poneys et tombola. Buvette et repas gourmand le midi avec la fameuse croûte aux champignons ou aux légumes.

15€ le repas adulte, 5€ le repas enfant. Accès libre à la manifestation.

Réservation recommandée pour le repas auprès des membres de l’association. .

Place du village Les Alliés 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 45 72 86 lesfousallies25@yahoo.com

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English : Fête des champignons

L’événement Fête des champignons Les Alliés a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS