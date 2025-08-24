Fête des chasseurs Route de la mer Tréguennec

Fête des chasseurs Route de la mer Tréguennec dimanche 24 août 2025.

Fête des chasseurs

Route de la mer Parking de Kermabec Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-08-24 08:30:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-24

La fête annuelle des chasseurs se déroulera sur le parking de Kermabec.

– À partir de 8h30 concours de chiens d’arrêt (anglais/continentaux) ouvert à tous.

– À 12h30 repas des chasseurs avec cochon grillé et sa garniture, pâtisserie, kir offert (15€).

Tickets en vente en contactant la société de chasse ou sur place le jour de la fête.

Diverses animations loterie, jeux de boules… .

Route de la mer Parking de Kermabec Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 60 47 89 04

