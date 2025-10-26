Fête des châtaignes, du cidre et du vin nouveau à Pons Saint-Hippolyte

Fête des châtaignes, du cidre et du vin nouveau à Pons Saint-Hippolyte dimanche 26 octobre 2025.

Fête des châtaignes, du cidre et du vin nouveau à Pons

Saint-Hippolyte Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Randonnée, concours de belote, soupe au fromage. Toute la journée vente de châtaignes grillées, cidre, vin nouveau, pesée du panier garni

11h Assemblée dominicale

14h Départ randonnée pédestre autour du village (8km, 2h30)

14h Grand Concours de Belote. Toutes les équipes seront récompensées

19h Soupe au fromage avec animation musicale (soupe au fromage, plateau de charcuterie, fromage, mousse au chocolat, fouace, café). 13€/personne .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 01 90

English :

Hiking, belote competition, cheese soup. All day: sale of roasted chestnuts, cider, new wine, basket weighing

German :

Wanderung, Belote-Wettbewerb, Käsesuppe. Den ganzen Tag über: Verkauf von gerösteten Kastanien, Cidre, neuem Wein, Wiegen des Geschenkkorbs

Italiano :

Escursioni, gara di belote, zuppa di formaggio. Per tutto il giorno: vendita di caldarroste, sidro, vino novello, pesatura del cestino da picnic, ecc

Espanol :

Senderismo, concurso de belote, sopa de queso. Durante todo el día: venta de castañas asadas, sidra, vino nuevo, pesaje de la cesta de picnic, etc

