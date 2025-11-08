Fête des châtaignes

Isola Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Fête traditionnelle autour de la châtaigne dont la cueillette se fait de fin septembre à mi novembre. Au programme animations folkloriques, daube polenta, dégustation de châtaigne, marché de producteurs, forains et bal sous le chapiteau.

.

Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com

English : Chestnut Festival

Traditional chestnut festival held from late September to mid-November. On the programme: folk entertainment, polenta stew, chestnut tasting, farmers’ market, fairground and dance under the big top.

German :

Traditionelles Fest rund um die Kastanie, die von Ende September bis Mitte November gesammelt wird. Auf dem Programm stehen Folkloredarbietungen, Polenta-Daube, Kastanienverkostung, Bauernmarkt, Schausteller und Tanz im Festzelt.

Italiano : Festa della castagna

Tradizionale sagra della castagna che si tiene da fine settembre a metà novembre. In programma: intrattenimento folkloristico, polenta in umido, degustazione di castagne, mercato contadino, luna park e ballo sotto il tendone.

Espanol :

Fiesta tradicional de la castaña que se celebra desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre. En el programa: espectáculos folclóricos, estofado de polenta, degustación de castañas, mercado agrícola, parque de atracciones y baile bajo la carpa.

L’événement Fête des châtaignes Isola a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur