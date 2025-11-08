Fête des châtaignes Isola
Fête des châtaignes Isola samedi 8 novembre 2025.
Fête des châtaignes
Isola Alpes-Maritimes
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Fête traditionnelle autour de la châtaigne dont la cueillette se fait de fin septembre à mi novembre. Au programme animations folkloriques, daube polenta, dégustation de châtaigne, marché de producteurs, forains et bal sous le chapiteau.
Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com
English : Chestnut Festival
Traditional chestnut festival held from late September to mid-November. On the programme: folk entertainment, polenta stew, chestnut tasting, farmers’ market, fairground and dance under the big top.
German :
Traditionelles Fest rund um die Kastanie, die von Ende September bis Mitte November gesammelt wird. Auf dem Programm stehen Folkloredarbietungen, Polenta-Daube, Kastanienverkostung, Bauernmarkt, Schausteller und Tanz im Festzelt.
Italiano : Festa della castagna
Tradizionale sagra della castagna che si tiene da fine settembre a metà novembre. In programma: intrattenimento folkloristico, polenta in umido, degustazione di castagne, mercato contadino, luna park e ballo sotto il tendone.
Espanol :
Fiesta tradicional de la castaña que se celebra desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre. En el programa: espectáculos folclóricos, estofado de polenta, degustación de castañas, mercado agrícola, parque de atracciones y baile bajo la carpa.
