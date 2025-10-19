FÊTE DES CHÂTAIGNES Le Gâvre
FÊTE DES CHÂTAIGNES Le Gâvre dimanche 19 octobre 2025.
FÊTE DES CHÂTAIGNES
Les rues de la ville Le Gâvre Loire-Atlantique
Rendez-vous autour des châtaignes grillées, à déguster sur la place ou à emporter. Grand vide-grenier dans les rues de la ville.
Les rues de la ville Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 20 55 15 acaglegavre@gmail.com
Rendezvous around the roasted chestnuts, to taste on the square or to take away. Big garage sale in the streets of the city.
Treffpunkt rund um die gerösteten Kastanien, die Sie auf dem Platz genießen oder mitnehmen können. Großer Flohmarkt in den Straßen der Stadt.
Incontro per le caldarroste, da mangiare in piazza o da asporto. Grande vendita di garage nelle vie del paese.
Quedada para comer castañas asadas en la plaza o para llevar. Gran venta de garaje en las calles del pueblo.
