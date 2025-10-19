FÊTE DES CHÂTAIGNES Le Gâvre

Les rues de la ville Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Rendez-vous autour des châtaignes grillées, à déguster sur la place ou à emporter. Grand vide-grenier dans les rues de la ville.

Les rues de la ville Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 20 55 15 acaglegavre@gmail.com

English :

Rendezvous around the roasted chestnuts, to taste on the square or to take away. Big garage sale in the streets of the city.

German :

Treffpunkt rund um die gerösteten Kastanien, die Sie auf dem Platz genießen oder mitnehmen können. Großer Flohmarkt in den Straßen der Stadt.

Italiano :

Incontro per le caldarroste, da mangiare in piazza o da asporto. Grande vendita di garage nelle vie del paese.

Espanol :

Quedada para comer castañas asadas en la plaza o para llevar. Gran venta de garaje en las calles del pueblo.

L’événement FÊTE DES CHÂTAIGNES Le Gâvre a été mis à jour le 2025-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt