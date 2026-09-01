Informations pratiques

Stainville

Fête des chiens : un dimanche de Wouf !

Stainville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Toute la journée, des stands à propos de communication animale, soins aux chiens, infos diverses autour des toutous mais aussi des lectures & autres ateliers. Trop Wouf !

Dès 15h, place aux jeux avec le très attendu concours de ressemblance chien-humain et le tournoi d’aboiements humains.

En bonus, le spectacle « ConnexiO » par la Compagnie ‘Tant qu’il y a de la vie ».

Restauration de produits locaux (repas fait maison de 12h à 14h) – Buvette toute la journée.

Le tout dans le cadre majestueux de l’Abbaye de Jovilliers.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Stainville 55500 Meuse Grand Est sur.saulx@gmail.com

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English :

All day long, there will be booths on animal communication, dog care, and all sorts of info about pups, as well as readings and other workshops. So Woof!

Starting at 3 p.m., it’s time for games, including the highly anticipated dog-human look-alike contest and the human barking tournament.

As a bonus, the show “ConnexiO” by the theater company “Tant qu’il y a de la vie.”

Food featuring local products (homemade meals from 12 p.m. to 2 p.m.)—refreshments available all day.

All set against the majestic backdrop of Jovilliers Abbey.

Free admission.

L’événement Fête des chiens : un dimanche de Wouf ! Stainville a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE