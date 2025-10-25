Fête des Cidres du Perche AOP Comblot

Fête des Cidres du Perche AOP Comblot samedi 25 octobre 2025.

Fête des Cidres du Perche AOP

Maison Ferré Comblot Orne

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Fête des Cidres du Perche AOP. Au programme

– visites

– bars à cidre & jus

– marchés

– restauration

– balade dans les vergers

– jeux pour les enfants

Les domaines participants

– Maison Ferré Les mares, 61400 Comblot

– Cidrerie Sophie Ammann Le chêne, 72400 Cormes

– La Cidreraie La Gaptière, 61110 Verrières

– Domaine du Tertre Le Tertre, 61380 Mahéru

– Domaine l’Hermitière Tronas, Le Theil, 61260 Val-au-Perche

– Cidrerie Lacour-Veyranne Les Petits Feugerets, 61130 La Chapelle-Souëf

– A Paris Sol.La.Cidre Restaurant Sous les Cerisiers, 12 rue Stanislas, 75006 Paris .

Maison Ferré Comblot 61400 Orne Normandie

