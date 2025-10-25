Fête des Cidres du Perche AOP Comblot
Fête des Cidres du Perche AOP Comblot samedi 25 octobre 2025.
Fête des Cidres du Perche AOP
Maison Ferré Comblot Orne
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Fête des Cidres du Perche AOP. Au programme
– visites
– bars à cidre & jus
– marchés
– restauration
– balade dans les vergers
– jeux pour les enfants
Les domaines participants
– Maison Ferré Les mares, 61400 Comblot
– Cidrerie Sophie Ammann Le chêne, 72400 Cormes
– La Cidreraie La Gaptière, 61110 Verrières
– Domaine du Tertre Le Tertre, 61380 Mahéru
– Domaine l’Hermitière Tronas, Le Theil, 61260 Val-au-Perche
– Cidrerie Lacour-Veyranne Les Petits Feugerets, 61130 La Chapelle-Souëf
– A Paris Sol.La.Cidre Restaurant Sous les Cerisiers, 12 rue Stanislas, 75006 Paris .
Maison Ferré Comblot 61400 Orne Normandie
