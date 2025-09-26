Fête des Cinémas Normands 2025 Cinéma Le Select Granville
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025, c’est la Fête des Cinémas Normands partout en Normandie !
À très vite au Select ! .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
