Fête des Cinémas Normands 2025 Cinéma Le Select Granville vendredi 26 septembre 2025.

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025, c’est la Fête des Cinémas Normands partout en Normandie !

À très vite au Select ! .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

