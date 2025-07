Fête des cinémas normands Rue Sellenick Les Andelys

La Fête Des Cinémas Normands sera de retour du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025.

À cette occasion, profitez des places à 5 €.

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Fête des cinémas normands

The Fête Des Cinémas Normands returns from Friday September 26 to Sunday September 28, 2025.

For the occasion, take advantage of 5? tickets.

German :

Die Fête Des Cinémas Normands wird von Freitag, dem 26. bis Sonntag, dem 28. September 2025 wieder stattfinden.

Profitieren Sie aus diesem Anlass von Eintrittskarten für 5?

Italiano :

La Fête Des Cinémas Normands torna da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025.

Per l’occasione, approfittate di 5? biglietti.

Espanol :

La Fête Des Cinémas Normands volverá del viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025.

Para celebrarlo, aproveche las 5? entradas.

