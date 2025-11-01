Fête des citrouilles et des sorcières Foyer rural La Chapelle-Gonaguet

Fête des citrouilles et des sorcières

Préparez vos balais, capes et citrouilles ! Le Comité des Fêtes Chapeloises vous donne rendez-vous samedi 1er novembre dès 15h au Foyer Rural.

Jeux en bois, maquillage, concours de déguisements, gouter, déambulation, repas et soirée animée. Spécial ado loup-garou et bal de l’Enfer.

Au programme d’une journée diaboliquement amusante 15h Jeux en bois & stand de maquillage, 16h16 Concours de déguisements + goûter sanglant, 18h15 Déambulation crépusculaire & cabaret d’impro macabre, 18h59 Buvette à punch sanguinolent, soupe, hot-dogs & frites du diable, 20h02 Blind test spécial Halloween & salsa du démon

Dans le hangar réservé aux ados 17h03 Loup-garou suivi du Bal de l’Enfer

Venez nombreux partager cette fête monstrueusement conviviale ! .

Foyer rural Bourg La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 91 25 36

English : Fête des citrouilles et des sorcières

Get your brooms, capes and pumpkins ready! The Chapeloises Festival Committee invites you to join them on Saturday 1 November from 3pm at the Foyer Rural.

Wooden games, face painting, fancy dress competition, snacks, street entertainment, dinner and evening entertainment.

German : Fête des citrouilles et des sorcières

Bereiten Sie Ihre Besen, Umhänge und Kürbisse vor! Das Comité des Fêtes Chapeloises lädt Sie am Samstag, den 1. November ab 15 Uhr ins Foyer Rural ein.

Holzspiele, Schminken, Kostümwettbewerb, Imbiss, Umzug, Essen und Abendunterhaltung. Speziell für Teenager: Werwolf und Höllenball.

Italiano :

Preparate scope, mantelli e zucche! Il Comité des Fêtes Chapeloises vi aspetta sabato 1 novembre dalle ore 15.00 presso il Foyer Rural.

Giochi in legno, pittura del viso, concorso in maschera, tea party, sfilata, cena e intrattenimento serale. Speciale adolescenti: ballo del lupo mannaro e dell’inferno.

Espanol : Fête des citrouilles et des sorcières

¡Prepara tus escobas, capas y calabazas! El Comité des Fêtes Chapeloises te espera el sábado 1 de noviembre a partir de las 15:00 h en el Foyer Rural.

Juegos de madera, maquillaje, concurso de disfraces, merienda, paseo, comida y velada animada. Especial para adolescentes: hombre lobo y baile

