Fête des cloches de Pâques rue du Moulin Fameck

Fête des cloches de Pâques

rue du Moulin Parc de Morlange Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La Ville de Fameck invite les enfants et leurs familles à participer à une grande chasse aux œufs festive. Les jeunes participants devront partir à la recherche des œufs cachés et pourront chacun repartir avec leur récolte.

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations seront proposées pour prolonger la fête manège ludothèque, grands jeux de construction, jeux en bois, piste de bowling médiéval, sculpteur de ballons et stand maquillage.

La journée se clôturera avec un spectacle familial intitulé The Tim Circus Show , spécialement conçu pour les enfants à partir de 4 ans.

La participation à la chasse aux œufs se fait sur inscription obligatoire avant le 1er avril, le nombre de places étant limité.Tout public

0 .

rue du Moulin Parc de Morlange Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 70 felabbouni@ville-fameck.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Fameck invites children and their families to take part in a festive egg hunt. Youngsters will have to search for hidden eggs, and will each be able to take home their own harvest.

Throughout the afternoon, there will be plenty of entertainment to keep the party going, including a merry-go-round, large construction games, wooden games, a medieval bowling alley, a balloon sculptor and a face-painting stand.

The day will close with a family show entitled The Tim Circus Show , specially designed for children aged 4 and over.

To take part in the egg hunt, you must register before April 1, as the number of places is limited.

L’événement Fête des cloches de Pâques Fameck a été mis à jour le 2026-03-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME