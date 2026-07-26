Informations pratiques

Rimou

Fête des Cônes

Eglise de Rimou Rimou Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année retrouvez la fête des Cônes à Rimou !

Cette fête traditionnelle remonte au XVe siècle et se fête tous les ans au 15 août, jour de la fête de la Vierge Marie.

Selon la légende, les cônes, de petits pains en forme de croix préserveraient les maisons de la foudre, et son bénis lors de la messe.

Au programme

Courses à obstacles La Décon’ar circuit pour les enfants, les ados et les adultes avec inscription sur place

horaire de course adulte 8h30-10h30 / ados 10h30-11h15 / enfant 11h15-11h30

Messe des Cônes à 10h30, suivie de la procession à la grotte.

Les cônes sont vendus 1,5 € et distribués par les six membres de la confrérie de l’Assomption.

Repas Moules-frites le midi à la salle des fêtes.

Animations l’après-midi Manèges, concours de palets et de pétanque.

17h30 Concerts gratuit avec Les Marioles, LNA et le duo Kinane

Entre 22h30 et 23h Feu d’artifice et reprise des concerts

Information et réservation à partir du 25 juillet pour le repas moules-frites. .

Eglise de Rimou Rimou 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 25 76 88

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English :

L’événement Fête des Cônes Rimou a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne