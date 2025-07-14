Fête des conscrits 2026 – Retraite aux flambeaux Rue Nationale à Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône

Fête des conscrits 2026 – Retraite aux flambeaux Vendredi 23 janvier 2026, 19h00 Rue Nationale à Villefranche sur Saône Rhône

Evènement sur la voie publique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-23T19:00:00 – 2026-01-23T22:30:00

Fin : 2026-01-23T19:00:00 – 2026-01-23T22:30:00

La retraite aux flambeaux est le seul moment de la fête pendant lequel les conscrits délaissent leur tenue traditionnelle. Elle est ouverte par une fanfare et un défilé des Jeunes Sapeurs Pompi ers de Villefranche sur Saône (qui portent les flambeaux).

Derrière eux, chaque classe (les 20 ans, les 30 ans…) défile dans un joyeux désordre autour d’un char qu’elle a constr uit, déguisée selon un thème défini par l’interclasse de la décade, sous les applaudissements des spectateurs.

Le défilé parcourt la rue Nationale du sud au nord sur toute sa longueur, puis du nord au sud jusqu’à sa moitié, avant de tourner vers l’ouest po ur gagner le perron de l’Hôtel de Ville.

Les spectateurs qui ne sont pas frigorifiés convergent également vers le perron de l’Hôtel de Ville. Chaque classe va alors prendre place sur le perron, en commençant par les plus anciens pour chanter sa chanson. Les 20 ans terminent le spectacle.

Avant que les 20 ans ne s’approprient les escaliers pour chanter leur chanson, leur président monte seul les marches pour remettre un bouquet à la femme du Maire (nous n’avons pas encore eu de mairesse) et recevoir de ce dernier les clés de la ville, symbole qui fait des ‘’20 ans’’ les véritables rois de la ville.

Rue Nationale à Villefranche sur Saône Rue Nationale 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://conscrits-de-villefranche.fr/ La rue Nationale est l’artère centrale et commerciale de la ville de

Villefranche, longue d’un peu plus

d’un kilomètre en ligne droite en forme de cuvette (les deux extrémités étant plus hautes que le

centre), elle est prolongée en ligne droite au sud par la rue d’Anse et au nord par la rue de Belleville.

La rue Nationale e

st indissociable de la fête des conscrits par le caractère grandiose qu’elle donne au

défilé (du fait de la ligne droite et du fait de la perspective que procure sa forme) qui permet

d’admirer les « vagues » que font les conscrits, vagues qui ont donné leu r nom au défilé du dimanche

(La

La «

Rue Nat. » est à la fois le point de convergence des conscrits lors de la fête, et le décor des défilés

de la fête. Proximité de la gare pour un accès en train.

Stationnement automobile sur tous les parkings publics du centre ville

©Maurice Simonot