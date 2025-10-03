Fête Des Cornards » fête votive » Tulette
Fête Des Cornards » fête votive » Tulette vendredi 3 octobre 2025.
Fête Des Cornards » fête votive »
Place du Cours Tulette Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-03
Ouverture fête foraine, concerts, échassiers, feu d’artifice, défilé aux lampions.
Place du Cours Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 04 31 28 paul.rivir@orange.fr
English :
Opening of funfair, concerts, stilt-walkers, fireworks, lantern parade.
German :
Eröffnung Jahrmarkt, Konzerte, Stelzenläufer, Feuerwerk, Laternenumzug.
Italiano :
Apertura del luna park, concerti, trampolieri, fuochi d’artificio e sfilata di lanterne.
Espanol :
Apertura del parque de atracciones, conciertos, zancudos, fuegos artificiales, desfile de farolillos.
L’événement Fête Des Cornards » fête votive » Tulette a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence