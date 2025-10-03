Fête Des Cornards » fête votive » Tulette

Fête Des Cornards » fête votive » Tulette vendredi 3 octobre 2025.

Fête Des Cornards » fête votive »

Place du Cours Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

Ouverture fête foraine, concerts, échassiers, feu d’artifice, défilé aux lampions.

.

Place du Cours Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 04 31 28 paul.rivir@orange.fr

English :

Opening of funfair, concerts, stilt-walkers, fireworks, lantern parade.

German :

Eröffnung Jahrmarkt, Konzerte, Stelzenläufer, Feuerwerk, Laternenumzug.

Italiano :

Apertura del luna park, concerti, trampolieri, fuochi d’artificio e sfilata di lanterne.

Espanol :

Apertura del parque de atracciones, conciertos, zancudos, fuegos artificiales, desfile de farolillos.

L’événement Fête Des Cornards » fête votive » Tulette a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence