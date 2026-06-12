Fête des Coteaux 7ᵉ édition Le Thoult-Trosnay
Fête des Coteaux 7ᵉ édition Le Thoult-Trosnay dimanche 19 juillet 2026.
Le Thoult-Trosnay
Fête des Coteaux 7ᵉ édition
Domaine de la Verrerie de St Gond Le Thoult-Trosnay Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Pour sa 7ᵉ édition, la Fête des Coteaux investit le cadre exceptionnel du Domaine La Verrerie de St Gond, ouvert exceptionnellement pour cette journée festive, le dimanche 19 juillet 2026.
Au programme marché de producteurs locaux, food trucks, bar à champagne, animation musicale avec le groupe La Bande à Lulu, exposition de voitures anciennes et jeux en bois.
Les amateurs de champagne pourront profiter d’un passeport dégustation 5 € pour un verre et une dégustation, ou 20 € pour un verre et quatre dégustations. .
Domaine de la Verrerie de St Gond Le Thoult-Trosnay 51270 Marne Grand Est asso.ap2c@gmail.com
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English : Fête des Coteaux 7ᵉ édition
L’événement Fête des Coteaux 7ᵉ édition Le Thoult-Trosnay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne