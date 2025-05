FÊTE DES COULEURS ! – Castelnau-le-Lez, 17 mai 2025 07:00, Castelnau-le-Lez.

Hérault

FÊTE DES COULEURS ! 141-629 Allée du Parc Montplaisir Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le samedi 17 mai, de 17h à 23h, le parc Monplaisir de Castelnau-le-Lez s’animera pour la Fête des Couleurs.

Dès 17h, une multitude d’activités attend petits et grands jonglerie, maquillage, initiation au taï-chi, gratiferia, sports (homeball, slackline, tennis de table, pétanque, mölkky), ateliers créatifs et quiz scientifique.

À 19h, place à un grand karaoké animé par Voix à tous les étages. Puis, de 20h à 23h, DJ Ally enflammera la soirée avec un concert, suivi de l’incontournable « holi party », où chacun sera plongé dans un tourbillon de poudres colorées et festives.

Sept foodtrucks seront présents pour combler toutes les envies gourmandes. Venez vivre une soirée haute en couleurs, en famille ou entre amis ! .

141-629 Allée du Parc Montplaisir

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie culture@castelnau-le-lez.fr

English :

On Saturday May 17, from 5pm to 11pm, Castelnau-le-Lez’s Parc Monplaisir will come alive for the Fête des Couleurs.

German :

Am Samstag, den 17. Mai, wird der Park Monplaisir in Castelnau-le-Lez von 17:00 bis 23:00 Uhr für das Fest der Farben belebt.

Italiano :

Sabato 17 maggio, dalle 17.00 alle 23.00, il Parc Monplaisir di Castelnau-le-Lez si animerà per la Fête des Couleurs.

Espanol :

El sábado 17 de mayo, de 17.00 a 23.00 horas, el parque Monplaisir de Castelnau-le-Lez cobrará vida con motivo de la Fiesta de las Flores.

