FÊTE DES COULEURS – LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, 24 mai 2025 11:00

Haute-Garonne

FÊTE DES COULEURS LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 17:30:00

2025-05-24

Un festival coloré inspiré de l’Inde et une belle journée dans la joie et la couleur !

Voici le programme

– 11h dégustation d’une boisson indienne et atelier d’Ayur Yoga.

– 12h repas et animation musicale de différents pays

– 13h présentation de danses de différents pays

– 15h30 concert de musique d’un chanteur latino

– 16h30 lancer des couleurs et DJ animateur (Les poudres utilisées sont homologuées et antiallergiques et partent très bien au lavage)

– 17h petite animation sportive et départ de la Course de couleurs .

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@halles-cartoucherie.fr

English :

A colorful festival inspired by India, and a beautiful day of joy and color!

German :

Ein farbenfrohes, von Indien inspiriertes Festival und ein schöner Tag in Freude und Farbe!

Italiano :

Un festival colorato ispirato all’India e una grande giornata di divertimento e colore!

Espanol :

Un colorido festival inspirado en la India, ¡y un gran día de diversión y color!

L'événement FÊTE DES COULEURS Toulouse