Fête des couleurs Place de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 21:30:00

2025-07-12

Organisé par le Secours Populaire, activités, jeux, stands pour enfants et adultes. à 18h30 concert pique-nique avec Swing Cocktail. De 14h à 21h30.Tout public

Organisé par le Secours Populaire, la Fête des couleurs propose des activités, jeux et stands pour enfants et adultes.

A 18h30 concert pique-nique avec Swing Cocktail. Buvette et restauration (food truck) sur place.

Place de l'Hôtel de Ville Jardin de l'Hôtel de Ville Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 6 13 75 50 07

English : Fête des couleurs

Organized by Secours Populaire, activities, games and stalls for children and adults. 6:30pm: picnic concert with Swing Cocktail. From 2 pm to 9:30 pm.

German :

Organisiert von der Secours Populaire, Aktivitäten, Spiele, Stände für Kinder und Erwachsene. 18.30 Uhr: Picknick-Konzert mit Swing Cocktail. Von 14 Uhr bis 21.30 Uhr.

Italiano :

Organizzato dal Secours Populaire, attività, giochi e bancarelle per bambini e adulti. 18.30: concerto picnic con Swing Cocktail. Dalle 14.00 alle 21.30.

Espanol :

Organizado por Secours Populaire, actividades, juegos y puestos para niños y adultos. 18.30 h: concierto picnic con Swing Cocktail. De 14:00 a 21:30 h.

L'événement Fête des couleurs Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne