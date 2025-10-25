Fête des courges Conservatoire des Légumes anciens Béarn Assat

Conservatoire des Légumes anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Cette journée vous offre une immersion chaleureuse et gourmande, centrée sur la richesse de l’automne et l’engagement citoyen. De 10h à 17h, vous pourrez découvrir une exposition et vente variée courges, légumes de saison, jus de pommes artisanaux, confitures et livres.

Si vous cherchez à donner de votre temps pour une belle cause, ne manquez pas les Rendez-vous bénévoles de 10h à 12h. C’est l’occasion idéale de vous joindre au CLAB ! Mettez votre temps au service d’une belle cause et retrouvez le plaisir d’échanger et de partager dans un cadre exceptionnel !

Il y a toujours une mission faite pour vous !

Enfin, à midi, offrez-vous le Déjeuner de Cendrillon (8€) une soupe de citrouille réconfortante, du fromage et un délicieux milhas sucré, sans oublier la petite restauration disponible sur place.

Venez célébrer l’esprit de partage dans un cadre exceptionnel ! .

Conservatoire des Légumes anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

