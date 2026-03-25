FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES Machecoul-Saint-Même
FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES Machecoul-Saint-Même lundi 6 avril 2026.
FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES
Avenue de l’Hippodrome Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
21ème édition de la Fête des Courses à l’Hippodrome des Chaumes
Bienvenue à la Fête des Courses sur l’Hippodrome des Chaumes à Machecoul-Saint-Même !
A cette occasion, retrouvez le village pour enfants avec ses traditionnelles animations (barbe à papa, maquillage, goûter, structure gonflable, baptême de poneys et pleins de cadeaux à gagner !).
Animations gratuites !
Entrée 5 euros, gratuite les enfants (-18 ans)
Petite restauration et buvette
Animations de la Fête des courses jusqu’à 12 ans inclus.
Les enfants doivent rester sous la responsabilité des adultes accompagnants.
L’accès aux guichets de paris est réservé aux adultes. .
Avenue de l’Hippodrome Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire courseshippiquesmachecoul@gmail.com
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English :
21st edition of the Fête des Courses at the Hippodrome des Chaumes
L’événement FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sud Retz Atlantique
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