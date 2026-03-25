FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES

Avenue de l’Hippodrome Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

21ème édition de la Fête des Courses à l’Hippodrome des Chaumes

Bienvenue à la Fête des Courses sur l’Hippodrome des Chaumes à Machecoul-Saint-Même !

A cette occasion, retrouvez le village pour enfants avec ses traditionnelles animations (barbe à papa, maquillage, goûter, structure gonflable, baptême de poneys et pleins de cadeaux à gagner !).

Animations gratuites !

Entrée 5 euros, gratuite les enfants (-18 ans)

Petite restauration et buvette

Animations de la Fête des courses jusqu’à 12 ans inclus.

Les enfants doivent rester sous la responsabilité des adultes accompagnants.

L’accès aux guichets de paris est réservé aux adultes. .

Avenue de l’Hippodrome Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire courseshippiquesmachecoul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

21st edition of the Fête des Courses at the Hippodrome des Chaumes

L’événement FÊTE DES COURSES A L’HIPPODROME DES CHAUMES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sud Retz Atlantique