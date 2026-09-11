Fête des courses Cordemais
dimanche 4 octobre 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Fête des courses
35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Bienvenue à la 21ème édition de la fête des courses sur l’hippodrome de Cordemais !
Une journée aux courses hippiques pour toute la famille : animations gratuites avec, en prime, la ferveur du public et la beauté des chevaux…
Pour les enfants :
– Balade à poney, maquillages, structure gonflable géante, nombreux jeux, barbe à papa et goûter offerts…
– Des milliers de cadeaux à gagner !
– Jeux du petit pronostiqueur pour découvrir les courses de chevaux et gagner en s’amusant !
Au village des enfants, toutes les animations sont gratuites !
Et pour tous :
– 7 à 8 courses de Trot PMH au programme
– Retransmission en direct sur écran géant du Grand prix de l’Arc de Triomphe
– Restaurant panoramique ouvert, avec le traiteur O.R.S. (réservation conseillée au 06 33 58 95 40)
– Snack Le Picotin toute la journée
Parking et entrée gratuite à l’hippodrome. Ouverture des portes dès 12h. .
35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 99 societedescourses44360@orange.fr
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English :
L’événement Fête des courses Cordemais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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