Informations pratiques

Cordemais

Fête des courses

35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Bienvenue à la 21ème édition de la fête des courses sur l’hippodrome de Cordemais !

Une journée aux courses hippiques pour toute la famille : animations gratuites avec, en prime, la ferveur du public et la beauté des chevaux…

Pour les enfants :

– Balade à poney, maquillages, structure gonflable géante, nombreux jeux, barbe à papa et goûter offerts…

– Des milliers de cadeaux à gagner !

– Jeux du petit pronostiqueur pour découvrir les courses de chevaux et gagner en s’amusant !

Au village des enfants, toutes les animations sont gratuites !

Et pour tous :

– 7 à 8 courses de Trot PMH au programme

– Retransmission en direct sur écran géant du Grand prix de l’Arc de Triomphe

– Restaurant panoramique ouvert, avec le traiteur O.R.S. (réservation conseillée au 06 33 58 95 40)

– Snack Le Picotin toute la journée

Parking et entrée gratuite à l’hippodrome. Ouverture des portes dès 12h. .

35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 99 societedescourses44360@orange.fr

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English :

L’événement Fête des courses Cordemais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon