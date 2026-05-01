Pipriac

Fête des courses

Avenue de l’Hippodrome Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Fête des Courses revient le 9 mai 2026 !

L’hippodrome de Maure-de-Bretagne vous donne rendez-vous le samedi 9 mai 2026 pour une nouvelle édition de la Fête des Courses, un événement incontournable placé sous le signe de la convivialité et du spectacle.

Tout au long de la journée, venez vibrer au rythme des courses hippiques et profiter d’une ambiance festive ouverte à tous. Que vous soyez passionné de sport hippique, curieux de découvrir cet univers ou simplement à la recherche d’une sortie agréable en famille ou entre amis, cette journée est faite pour vous !

Temps fort de la journée un spectacle équestre exceptionnel avec Stéphanie Del Sol, qui émerveillera petits et grands !

Au programme

De belles courses pleines d’émotion

Un spectacle équestre avec Stéphanie Del Sol

Animations Baptême de poney, Maquillage, Structure gonflable géante, Nombreux jeux, Barbe à papa et goûter offert…

Des cadeaux à gagner

Une ambiance chaleureuse et festive

Restauration et buvette sur place

La Fête des Courses est l’occasion idéale de découvrir l’hippodrome autrement et de partager un moment unique dans un cadre convivial. .

Avenue de l’Hippodrome Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 83 48

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English :

L’événement Fête des courses Pipriac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PAYS DE REDON