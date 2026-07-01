Informations pratiques

Mont-Saint-Vincent

Fête des Crapiaux 2026

Promenade de l’Arquebuse (près de l’église) Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête des Crapiaux, des vins et de l’artisanat

Cette manifestation regroupe des artisans de tout genre producteur de vins et de fromages, charcuterie, artisans d’arts, etc.

Une animation médiévale vous sera proposée tout l’après-midi, avec le groupe Burgandiae Urgandiae Milites .

Deux stands animés par les bénévoles du Comité des Fêtes vous proposeront des Crapiaux sucrés.

Une buvette sera à votre disposition avec une restauration rapide (sandwichs). .

Promenade de l’Arquebuse (près de l’église) Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 55 20 30 comite.m.msv@gmail.com

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English : Fête des Crapiaux 2026

L’événement Fête des Crapiaux 2026 Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)