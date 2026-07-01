Fête des Crapiaux 2026 Mont-Saint-Vincent
dimanche 19 juillet 2026 · Mont-Saint-Vincent
Informations pratiques
Mont-Saint-Vincent
Fête des Crapiaux 2026
Promenade de l’Arquebuse (près de l’église) Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Fête des Crapiaux, des vins et de l’artisanat
Cette manifestation regroupe des artisans de tout genre producteur de vins et de fromages, charcuterie, artisans d’arts, etc.
Une animation médiévale vous sera proposée tout l’après-midi, avec le groupe Burgandiae Urgandiae Milites .
Deux stands animés par les bénévoles du Comité des Fêtes vous proposeront des Crapiaux sucrés.
Une buvette sera à votre disposition avec une restauration rapide (sandwichs). .
Promenade de l’Arquebuse (près de l’église) Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 55 20 30 comite.m.msv@gmail.com
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English : Fête des Crapiaux 2026
L’événement Fête des Crapiaux 2026 Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)