Fête des crêpes à Aubas Place du platane Aubas
Fête des crêpes à Aubas Place du platane Aubas lundi 6 avril 2026.
Fête des crêpes à Aubas
Place du platane Dans le village Aubas Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Venez profiter des animations proposées pour ce lundi de pâques
– Vide grenier dans le village (2€ le mètre pour les exposants)
– Concours de pétanque en doublette à 14h30
– Chasse aux œufs pour les enfants (de 10h à 12h et de 14h à 16h) et surprise toute la journée.
– Et bien sûr des crêpes.
Venez profiter des animations proposées pour ce lundi de pâques
– Vide grenier dans le village (2€ le mètre pour les exposants)
– Concours de pétanque en doublette à 14h30
– Chasse au trésor pour les enfants (de 10h à 12h et de 14h à 16h) et surprise toute la journée. Activité gratuite!
– Et bien sûr des crêpes.
Buvette, grillades. .
Place du platane Dans le village Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 32 00 92 lamicalelaiqueaubas@gmail.com
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English : Fête des crêpes à Aubas
Come and enjoy the entertainment on offer this Easter Monday:
– Flea market in the village (2? per metre for exhibitors)
– Doubles pétanque competition at 2:30 p.m
– Egg hunt for children (10am to 12pm and 2pm to 4pm) and surprises all day long.
– And, of course, crêpes.
L’événement Fête des crêpes à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère