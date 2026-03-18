Fête des crêpes à Aubas Place du platane Aubas

Fête des crêpes à Aubas

Place du platane Dans le village Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez profiter des animations proposées pour ce lundi de pâques

– Vide grenier dans le village (2€ le mètre pour les exposants)

– Concours de pétanque en doublette à 14h30

– Chasse aux œufs pour les enfants (de 10h à 12h et de 14h à 16h) et surprise toute la journée.

– Et bien sûr des crêpes.

Venez profiter des animations proposées pour ce lundi de pâques

– Vide grenier dans le village (2€ le mètre pour les exposants)

– Concours de pétanque en doublette à 14h30

– Chasse au trésor pour les enfants (de 10h à 12h et de 14h à 16h) et surprise toute la journée. Activité gratuite!

– Et bien sûr des crêpes.

Buvette, grillades. .

Place du platane Dans le village Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 32 00 92 lamicalelaiqueaubas@gmail.com

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English : Fête des crêpes à Aubas

Come and enjoy the entertainment on offer this Easter Monday:

– Flea market in the village (2? per metre for exhibitors)

– Doubles pétanque competition at 2:30 p.m

– Egg hunt for children (10am to 12pm and 2pm to 4pm) and surprises all day long.

– And, of course, crêpes.

L’événement Fête des crêpes à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère