Fête des crêpes de Carlux Salle des fêtes Carlux dimanche 25 janvier 2026.
Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Les Amis de Carlux vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Repas des Gourmets, le dimanche 25 janvier 2026 à la salle des fêtes de Carlux.
Au programme un menu généreux aux saveurs du Périgord, dans une ambiance country conviviale, animée par le Country Club.
Un moment gourmand et festif à partager entre amis ou en famille.
Réservation obligatoire places limitées. .
Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52
English :
Les Amis de Carlux invite you to their traditional Repas des Gourmets on Sunday January 25, 2026 at the Salle des Fêtes in Carlux.
On the program: a generous menu of Périgord flavors, in a friendly country atmosphere, hosted by the Country Club.
