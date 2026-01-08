Fête des crêpes de Carlux Salle des fêtes Carlux

Fête des crêpes de Carlux

Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Les Amis de Carlux vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Repas des Gourmets, le dimanche 25 janvier 2026 à la salle des fêtes de Carlux.

Au programme un menu généreux aux saveurs du Périgord, dans une ambiance country conviviale, animée par le Country Club.

Un moment gourmand et festif à partager entre amis ou en famille.

Réservation obligatoire places limitées. .

Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52

English :

Les Amis de Carlux invite you to their traditional Repas des Gourmets on Sunday January 25, 2026 at the Salle des Fêtes in Carlux.

On the program: a generous menu of Périgord flavors, in a friendly country atmosphere, hosted by the Country Club.

