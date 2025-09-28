Fête des Cultes Dieuze
Fête des Cultes Dieuze dimanche 28 septembre 2025.
Fête des Cultes
Les Salines Royales Dieuze Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
La Ville de Dieuze et ses communautés religieuses vous invitent à un après-midi placé sous le signe de la tolérance et du dialogue interculturel.
Au programme
– Conférence Pratiques religieuses & laïcité un regard croisé pour mieux se comprendre
– Œuvre collective une peinture réalisée par les élèves de la cité scolaire Charles Hermite
– Stands thématiques un stand par religion représentée (juive, catholique, protestante, musulmane) avec des quiz ludiques pour petits et grands
– Chorale d’enfants
– Goûter convivial offert par les communautés et la commune
Un moment de rencontre, de partage et de respect entre cultures et générations, ouvert à toutes et tous.Tout public
Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est
English :
The City of Dieuze and its religious communities invite you to an afternoon of tolerance and intercultural dialogue.
On the program:
– Conference: « Pratiques religieuses & laïcité? un regard croisé pour mieux se comprendre » (« Religious practices and secularism? a crossroads for better understanding »)
– collective work: a painting by students from the Charles Hermite school complex
– Theme-based stands: one for each religion represented (Jewish, Catholic, Protestant, Muslim), with fun quizzes for young and old
– Children?s choir
– Convivial snack offered by the communities and the commune
A moment of encounter, sharing and respect between cultures and generations, open to all.
German :
Die Stadt Dieuze und ihre Religionsgemeinschaften laden Sie zu einem Nachmittag ein, der im Zeichen der Toleranz und des interkulturellen Dialogs steht.
Auf dem Programm stehen:
– Konferenz: « Religiöse Praktiken & Laizität ? ein gekreuzter Blick, um sich besser zu verstehen »
– gemeinschaftswerk: ein von den Schülern der Cité scolaire Charles Hermite gemaltes Bild
– Themenstände: ein Stand pro vertretener Religion (jüdisch, katholisch, protestantisch, muslimisch) mit spielerischen Quizfragen für Groß und Klein
– Kinderchor
– Geselliger Imbiss, der von den Gemeinden und der Kommune angeboten wird
Ein Moment der Begegnung, des Austauschs und des Respekts zwischen Kulturen und Generationen, offen für alle.
Italiano :
La città di Dieuze e le sue comunità religiose vi invitano a un pomeriggio di tolleranza e dialogo interculturale.
In programma:
– Conferenza: « Pratiche religiose e laicità? Uno spaccato di punti di vista per aiutarci a capirci meglio »
– opera collettiva: un dipinto degli alunni del complesso scolastico Charles Hermite
– Stand tematici: uno stand per ogni religione rappresentata (ebraica, cattolica, protestante, musulmana), con divertenti quiz per grandi e piccini
– Coro di bambini
– Merenda offerta dalle comunità e dalle autorità locali
Un momento di incontro, condivisione e rispetto tra culture e generazioni, aperto a tutti.
Espanol :
La ciudad de Dieuze y sus comunidades religiosas le invitan a una tarde de tolerancia y diálogo intercultural.
En el programa:
– Conferencia: « Prácticas religiosas y laicismo… un cruce de miradas para entendernos mejor »
– obra colectiva: una pintura de los alumnos del complejo escolar Charles Hermite
– Stands temáticos: un stand por cada religión representada (judía, católica, protestante, musulmana), con divertidos juegos de preguntas para grandes y pequeños
– Coro infantil
– Refrigerios ofrecidos por las comunidades y las autoridades locales
Un momento de encuentro, intercambio y respeto entre culturas y generaciones, abierto a todos.
