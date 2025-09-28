Fête des Cultes Dieuze

Fête des Cultes Dieuze dimanche 28 septembre 2025.

Fête des Cultes

Les Salines Royales Dieuze Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

La Ville de Dieuze et ses communautés religieuses vous invitent à un après-midi placé sous le signe de la tolérance et du dialogue interculturel.

Au programme

– Conférence Pratiques religieuses & laïcité un regard croisé pour mieux se comprendre

– Œuvre collective une peinture réalisée par les élèves de la cité scolaire Charles Hermite

– Stands thématiques un stand par religion représentée (juive, catholique, protestante, musulmane) avec des quiz ludiques pour petits et grands

– Chorale d’enfants

– Goûter convivial offert par les communautés et la commune

Un moment de rencontre, de partage et de respect entre cultures et générations, ouvert à toutes et tous.Tout public

Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 94 22

English :

The City of Dieuze and its religious communities invite you to an afternoon of tolerance and intercultural dialogue.

On the program:

– Conference: « Pratiques religieuses & laïcité? un regard croisé pour mieux se comprendre » (« Religious practices and secularism? a crossroads for better understanding »)

– collective work: a painting by students from the Charles Hermite school complex

– Theme-based stands: one for each religion represented (Jewish, Catholic, Protestant, Muslim), with fun quizzes for young and old

– Children?s choir

– Convivial snack offered by the communities and the commune

A moment of encounter, sharing and respect between cultures and generations, open to all.

German :

Die Stadt Dieuze und ihre Religionsgemeinschaften laden Sie zu einem Nachmittag ein, der im Zeichen der Toleranz und des interkulturellen Dialogs steht.

Auf dem Programm stehen:

– Konferenz: « Religiöse Praktiken & Laizität ? ein gekreuzter Blick, um sich besser zu verstehen »

– gemeinschaftswerk: ein von den Schülern der Cité scolaire Charles Hermite gemaltes Bild

– Themenstände: ein Stand pro vertretener Religion (jüdisch, katholisch, protestantisch, muslimisch) mit spielerischen Quizfragen für Groß und Klein

– Kinderchor

– Geselliger Imbiss, der von den Gemeinden und der Kommune angeboten wird

Ein Moment der Begegnung, des Austauschs und des Respekts zwischen Kulturen und Generationen, offen für alle.

Italiano :

La città di Dieuze e le sue comunità religiose vi invitano a un pomeriggio di tolleranza e dialogo interculturale.

In programma:

– Conferenza: « Pratiche religiose e laicità? Uno spaccato di punti di vista per aiutarci a capirci meglio »

– opera collettiva: un dipinto degli alunni del complesso scolastico Charles Hermite

– Stand tematici: uno stand per ogni religione rappresentata (ebraica, cattolica, protestante, musulmana), con divertenti quiz per grandi e piccini

– Coro di bambini

– Merenda offerta dalle comunità e dalle autorità locali

Un momento di incontro, condivisione e rispetto tra culture e generazioni, aperto a tutti.

Espanol :

La ciudad de Dieuze y sus comunidades religiosas le invitan a una tarde de tolerancia y diálogo intercultural.

En el programa:

– Conferencia: « Prácticas religiosas y laicismo… un cruce de miradas para entendernos mejor »

– obra colectiva: una pintura de los alumnos del complejo escolar Charles Hermite

– Stands temáticos: un stand por cada religión representada (judía, católica, protestante, musulmana), con divertidos juegos de preguntas para grandes y pequeños

– Coro infantil

– Refrigerios ofrecidos por las comunidades y las autoridades locales

Un momento de encuentro, intercambio y respeto entre culturas y generaciones, abierto a todos.

