Fête des cultures : concerts, CHU La Pépinière, Saint-Maur-des-Fossés

Fête des cultures : concerts Samedi 6 juin, 13h00 CHU La Pépinière Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

La Fête des Cultures

La Fête des Cultures est un temps festif, convivial et ouvert à tous, organisé le samedi 6 juin 2026 au CHU La Pépinière à Saint-Maur-des-Fossés. Cette journée a pour objectif de valoriser les cultures présentes au sein du centre, de favoriser la rencontre entre habitants du territoire et familles hébergées, et de faire du site un lieu d’ouverture, de partage et de vivre-ensemble.

Au programme : concerts du groupe Maïsha, forum des cultures avec présentation de plusieurs pays, installation artistique participative, dégustation de spécialités du monde et bal de clôture.

À travers cet événement, les habitants deviennent pleinement acteurs de la journée en partageant leurs savoir-faire, leurs traditions et leurs talents. Cette fête des cultures incarne l’esprit de cette journée : créer du lien, célébrer la diversité et renforcer l’ancrage local du CHU.

CHU La Pépinière Avenue de l’Observatoire 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 07 49 52 95 58 https://www.facebook.com/emmaus.solidarite.org Le Centre d’Hébergement d’Urgence la Pépinière a ouvert ses portes en mai 2021, tout près des bords de Marne. Située sur les traces de l’ancien observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, l’association Emmaüs Solidarité a investi ce site afin d’y accueillir une soixantaine de familles avec des enfants en bas âge.

En parallèle de l’accompagnement social proposé aux familles hébergées, un service animation dédie son temps à la convivialité, à la vie du lieu ainsi qu’à la valorisation de son patrimoine. Son jardin atypique de 2,6 hectares avec une riche biodiversité fait l’objet d’ateliers permaculture et de visites botaniques. L’un des objectifs de la Pépinière est l’ouverture au public afin que chacun puisse profiter des richesses de cet espace ainsi que de ses habitants. RER A / BUS 201

Concerts du groupe Maïsha

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