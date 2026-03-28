Fête des cultures francophones Belgique, Canada, France, Grèce, Roumanie, Suisse, Alianza Francesa de Miraflores, Miraflores

Fête des cultures francophones

Belgique, Canada, France, Grèce, Roumanie, Suisse Samedi 28 mars, 11h30 Alianza Francesa de Miraflores Lima Metropolitana

Entrée libre jusqu’à épuisement des places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T17:30:00+01:00 – 2026-03-29T01:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T17:30:00+01:00 – 2026-03-29T01:00:00+01:00

Plongez dans une rencontre culturelle et gastronomique incontournable qui célèbre la richesse et la diversité du monde francophone. Avec la participation des ambassades des pays francophones présentes au Pérou, cette fête vous invite à voyager à travers différentes cultures à travers les saveurs, la musique et la langue. Profitez de dégustations gastronomiques, de présentations artistiques, de lectures en français, d’activités ludiques, de cours modèles de langue et d’espaces pour découvrir des opportunités d’études dans les pays francophones. Une expérience multisensorielle pour apprendre, savourer et célébrer la langue française, ses opportunités, sa gastronomie et ses traditions, dans une ambiance festive.

Alianza Francesa de Miraflores Av. Arequipa 4595 Miraflores Miraflores 15046 Miraflores Lima Metropolitana Lima

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie