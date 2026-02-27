Fête des Cycles Jardin Verger partagé Gan

Fête des Cycles Jardin Verger partagé Gan dimanche 22 mars 2026.

Jardin Verger partagé Chemin de la Ribère Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

2026-03-22

11h-12h balade en vélo sur voie verte
11h-13h30 marché gourmand en musique CHEPITO
11h-16h atelier réparation de vélo + balade en calèche + vélo bus
13h-15h45: Ronde des cycles 8 stands sur les cycles moustiques, vers de terre, abeilles, femmes dans le sport, oiseaux migrateurs, textile, déchets, azote.
15h45-16h30 4 ateliers au choix plantes sauvages, comptage de vers de terre, visite commentée du jardin, accueil des oiseaux au jardin
16h30-17h30 tirage de tombola + goûter/buvette en musique BIBY   .

Jardin Verger partagé Chemin de la Ribère Gan 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 66 83 03  ganentransition@gmail.com

