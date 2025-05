Fête des Diversités – Jardin de la Guérinais Rennes, 5 juillet 2025, Rennes.

Fête des Diversités Jardin de la Guérinais Rennes Samedi 5 juillet, 14h00 entrée libre

Dans le cadre de la Fête des Diversités, participez à un atelier créatif pour réaliser votre thaumatrope, jouet optique animé à partir d’une image à découper ou votre flipbook, petit livret pour représenter une scène en mouvement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T18:00:00.000+02:00

Jardin de la Guérinais Parc de la Guérinais, 30 Rue Jean Perrin, 35000 Rennes, France Rennes 35000