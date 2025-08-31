Fête des Doris De cale en cale Saint-Malo

Vallée de la Rance, de cale en cale Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-30 08:30:00

fin : 2025-08-31 14:00:00

2025-08-30 2025-08-31

Fête maritime haute en couleurs et conviviale qui rassemble chaque année une flotte d’une centaine de doris qui navigue de cale en cale et relie les 2 rives de La Rance tout au long du week-end. On y retrouve aussi des yoles de mer, des vieux gréements, tous passionnés par l’histoire des Terre-Neuvas.

Cette manifestation a pour ambition de rassembler autour de la Rance les amoureux de navigation, d’histoire et de patrimoine.

La Fête des doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de la Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de La Rance, de Saint-Malo et Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud.

Programme complet disponible en téléchargement .

Vallée de la Rance, de cale en cale Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 34 53

