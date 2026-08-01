Informations pratiques

Rivière-les-Fosses

Fête des Dragons

The Good Time Family Ranch Rivière-les-Fosses Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tout public

L’année passée The Good time family ranch avait organisé la fête des fées cette année dans le même esprit nous vous proposons la fête des dragons !

Dans une ambiance médiévale vous pourrez découvrir plusieurs exposants ( sculpture à la tronçonneuse , forgeron , Gravure , créations 3D , tisanes , encens , cuirs ,minéraux , miel ,… )

Des animations pour les petits comme pour les grands ( chasse au trésor , lancer de haches , création de blason et masques , création de sceaux en argile ou cire , maquillage , massage , soin du dragon , consultation de l’œil du dragon , …)

mais vous pourrez aussi côtoyer notre gentil dragon vert qui déambulera dans le public ou assister à la conférence sur l’énergie des dragons Et pour le plus grand plaisir de tous les miss beauté de Haute Marne , Champagne Ardennes et de l’Aube nous font l’honneur de revenir avec un petit spectacle

La troupe des Bellatores sera également présente pour un spectacle de combats en armure . Vous pourrez les rencontrer pour découvrir l’équipement médiéval et la possibilité pour les adultes comme pour les enfants d’essayer et de découvrir la pratique .

La journée se terminera par un spectacle de feu

Voilà vous avez le principal des animations qui vous seront proposées lors de cette belle journée et nous vous concoctons encore quelques belles surprises

Vous pourrez vous restaurer sur place

L’entrée est gratuite

Venez nombreux .

The Good Time Family Ranch Rivière-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 41 34 11 tgtfr52@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête des Dragons Rivière-les-Fosses a été mis à jour le 2026-07-28 par Antenne du Pays de Langres