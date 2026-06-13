Fête des écoles 2026 Chantepie Chantepie
Fête des écoles 2026 Chantepie Chantepie samedi 20 juin 2026.
Fête des écoles 2026 Chantepie Chantepie Samedi 20 juin, 12h30 Ille-et-Vilaine
L’APE les 4 écoles organise la fête des écoles le samedi 20 juin 2026, fête champêtre pour petits et grands
Venez nombreux à la Fête des écoles à la Coulée verte samedi 20 juin!
Nouveauté cette année: petite restauration et buvette dès 12h30
Ouvertures des stands à 14h30: structures gonflables, pêche aux canards, pêche à la ligne, jeux de lancers, jeux en bois…
Tirage de la tombola vers 17h30.
Vous souhaitez nous aider: vous pouvez apporter un gâteau ou être bénévole en vous inscrivant sur [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6jaKHEgBgkcj-_zfpI26m-MaCyVBIlaVdhVeZ-Um_3vBrA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6jaKHEgBgkcj-_zfpI26m-MaCyVBIlaVdhVeZ-Um_3vBrA/viewform)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
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les4ecoles-bureau@googlegroups.com
Chantepie coulée verte chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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