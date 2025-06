Fête des écoles – Beaulieu-sur-Loire 20 juin 2025 18:00

Loiret

Fête des écoles 15 Rue de Châtillon Beaulieu-sur-Loire Loiret

L’école maternelle de Beaulieu sur Loire organise sa fête annuelle le vendredi 20 juin de 16h30 à 18h00 dans la cour. Au programme spectacle de chants par les enfants, stands de jeux, buvette et petites gourmandises. Une belle occasion de célébrer la fin d’année scolaire en famille.

15 Rue de Châtillon

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 19 00 49 86 ec-beaulieu-sur-loire@ac-orleans-tours.fr

English :

The Beaulieu sur Loire nursery school is holding its annual party on Friday June 20 from 4:30 to 6:00 pm in the playground. On the program: children’s singing show, games stalls, refreshments and snacks. A great opportunity to celebrate the end of the school year with the whole family.

German :

Die Vorschule von Beaulieu sur Loire veranstaltet ihr jährliches Fest am Freitag, den 20. Juni von 16.30 bis 18.00 Uhr im Hof. Auf dem Programm stehen eine Gesangsdarbietung der Kinder, Spielstände, ein Getränkestand und kleine Leckereien. Eine schöne Gelegenheit, das Ende des Schuljahres im Kreise der Familie zu feiern.

Italiano :

La scuola materna di Beaulieu sur Loire organizza la sua festa annuale venerdì 20 giugno dalle 16.30 alle 18.00 nel parco giochi. In programma: spettacolo canoro dei bambini, bancarelle di giochi, rinfresco e merenda. Un’ottima occasione per festeggiare la fine dell’anno scolastico con tutta la famiglia.

Espanol :

La escuela infantil de Beaulieu sur Loire celebra su fiesta anual el viernes 20 de junio de 16.30 a 18.00 horas en el patio de recreo. En el programa: espectáculo de canto de los niños, puestos de juegos, refrescos y aperitivos. Una buena ocasión para celebrar el fin de curso con toda la familia.

