Fête des écoles – La Framboisière 28 juin 2025 11:00

Eure-et-Loir

Fête des écoles La Framboisière Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez voyager dans le temps avec au programme un spectacle enfants, des stands de jeux, tombola. Restauration , friandises et buvettes sur place. Ouvert à tous.

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 59 92 66 67

English :

Come and travel back in time with a children’s show, games stalls and tombola. Catering, sweets and refreshments on site. Open to all.

German :

Kommen Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit, mit einer Kindershow, Spielständen und einer Tombola. Verpflegung, Süßigkeiten und Erfrischungsstände vor Ort. Offen für alle.

Italiano :

Venite a viaggiare nel tempo con uno spettacolo per bambini, bancarelle di giochi e tombola. Catering, dolci e rinfreschi in loco. Aperto a tutti.

Espanol :

Venga y viaje en el tiempo con un espectáculo infantil, puestos de juegos y tómbola. Catering, dulces y refrescos in situ. Abierto a todos.

L’événement Fête des écoles La Framboisière a été mis à jour le 2025-06-13 par OT DU PERCHE