Le samedi 21 juin prochain, la Ville de Marseille donne rendez-vous à toutes les familles marseillaises pour le grand retour de la “Fête des écoles”.Enfants

Le samedi 21 juin prochain, la Ville de Marseille donne rendez-vous à toutes les familles marseillaises pour le grand retour de la “Fête des écoles”. Un événement festif, populaire et gratuit, dédié aux enfants de tous les établissements scolaires de la ville et à leur famille. Cette grande célébration se tiendra en plein cœur de la ville, sur le Vieux-Port, symbole de Marseille.



Un moment de partage et de joie pour petits et grands



Avec la “Fête des écoles”, la Ville de Marseille souhaite mettre à l’honneur les 90 000 enfants des écoles maternelles et élémentaires marseillaises, ainsi que les équipes pédagogiques, les agentes et agents qui œuvrent au quotidien dans les écoles.



Plusieurs centaines d’enfants des différentes écoles de la ville offriront un spectacle inédit préparé avec les enseignants et des artistes marseillais. Un moment propice pour partager une grande rétrospective des projets menés par les enfants tout au long de l’année scolaire.



Un village éducatif, un concert exceptionnel et de nombreuses animations pour toutes les familles. À partir de 14h, un riche programme vous attend



– un village éducatif pour découvrir les actions menées par la Ville de Marseille en faveur des petites marseillaises et des petits Marseillais projets éducatifs, Plan écoles du siècle, accompagnement scolaire, accès à la culture, sport, citoyenneté, inclusion…

– une kermesse géante avec de nombreux jeux pour les enfants de tous âges,

– un défilé festif des écoliers marseillais,

– un grand concert surprise avec des artistes renommés au pied de l’Hôtel de Ville.



Un événement gratuit, festif et populaire



Ouverte à toutes et tous, cette fête sera une grande rencontre populaire autour de l’enfance et de l’éducation. Elle donnera à voir une ville à hauteur d’enfants, pensée pour leur permettre de s’épanouir, de grandir et de devenir de jeunes citoyennes et citoyens. La “Fête des écoles” 2025 incarnera la joie, la solidarité, la créativité et le vivre-ensemble qui symbolisent Marseille. .

Mairie de Marseille Hôtel de Ville

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

