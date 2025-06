Fête des écoles publiques de Chantepie – Coulée verte Chantepie 21 juin 2025

Fête des écoles publiques de Chantepie Coulée verte Chantepie Samedi 21 juin, 15h00

Grande fête à La Coulée Verte!

L’APE les 4 écoles vous propose le 21 juin une grande fête champêtre à la Coulée Verte pour petits et grands!

Au programme:

– Mini-ferme

– Structures gonflables

– Jeux d’adresse

– Pêche aux canards…

Une buvette et une petite restauration (salée et sucrée) seront proposées.

Tirage de la Tombola vers 17h30

Les associations Rêves de Clown et Cant’échanges seront également présentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T18:00:00.000+02:00

1

les4ecoles-bureau@googlegroups.com

Coulée verte Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine