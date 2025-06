Fête des Enfants à la Mine Petite-Rosselle 22 juin 2025 11:00

Moselle

Fête des Enfants à la Mine Petite-Rosselle Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

Depuis 2023, le Parc Explor Wendel en France et la Mine de Velsen en Allemagne collaborent pour valoriser le patrimoine minier. Cette année, ils invitent les familles à célébrer la Fête des enfants à la mine le dimanche 22 juin 2025 de 11h à 17h.

Des deux côtés de la frontière, un programme riche et varié attend les visiteurs. En France, au Parc Explor Wendel, les enfants pourront partir à la chasse au trésor, s’essayer au mini-golf et découvrir l’univers minier à travers les musées Les Mineurs et de La Mine Wendel.

En Allemagne, à la Mine de Velsen, les activités ne manqueront pas non plus balade en vélomine, petit train, démonstrations de modélisme ferroviaire, spectacle de magie, ou encore atelier de Poi-Spinning, une pratique ludique et visuelle mêlant mouvement et jonglage.

Pour accompagner cette journée pleine de découvertes, une offre de restauration sucrée et maison sera proposée dans le salon de thé Kaffeeklatsch, tandis que le restaurant Mine904 accueillera les visiteurs pour le déjeuner.

Visite des Musées Les Mineurs et La Mine Wendel à 11h, 14h30, 16h15 Visite guidée longue de La Mine Wendel en français. 11h30, 14h, 16h Visite guidée courte de La Mine Wendel en allemand.

Tarifs visite longue Adulte 9€, enfant 5€, enfant moins de 6 ans gratuit. Tarifs visite courte Adulte 3€, enfant 4€, enfant moins de 6 ans gratuit. Réservation conseillée.

Visite familiale une Mine d’aventures à 12h, 15h, 17h visite en langue allemande. Durée 1h. Tarifs Adulte 3€, enfant 4€, enfant moins de 6 ans gratuit.

Chasse au trésor proposée aux mêmes horaires d’ouverture que le musée. Durée 1h. Tarif gratuit.

Une practice de mini-golf au cœur du carreau de mine. Activité proposée aux mêmes horaires d’ouverture que le musée. durée 1h. Tarif gratuit.

Pour plus d’informations https://parc-explor.com/event/fete-des-enfants-a-la-mine/ ou 03 87 87 08 54Tout public

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

Since 2023, Parc Explor Wendel in France and the Velsen Mine in Germany have been working together to promote mining heritage. This year, they are inviting families to celebrate the « Fête des enfants à la mine » on Sunday June 22, 2025 from 11am to 5pm.

On both sides of the border, a rich and varied program awaits visitors. In France, at the Parc Explor Wendel, children can go on a treasure hunt, try their hand at mini-golf and discover the world of mining through the Les Mineurs and La Mine Wendel museums.

In Germany, at the Velsen Mine, there will be no shortage of activities either: velomine rides, miniature trains, model railway demonstrations, a magic show, or even a Poi-Spinning workshop, a fun and visual practice combining movement and juggling.

To accompany this day full of discoveries, a range of homemade sweet treats will be on offer in the Kaffeeklatsch tearoom, while the Mine904 restaurant will welcome visitors for lunch.

Visit Les Mineurs and La Mine Wendel Museums at 11am, 2:30pm, 4:15pm: Long guided tour of La Mine Wendel in French. 11:30am, 2pm, 4pm: Short guided tour of La Mine Wendel in German.

Rates for long tour: Adults 9?, children 5?, children under 6 free. Prices for short tours: Adults 3?, children 4?, children under 6 free. Reservations recommended.

Family visit: a Mine of adventures at 12pm, 3pm, 5pm visit in German. Duration 1h. Prices Adults 3?, children 4?, children under 6 free.

Treasure hunt during the same opening hours as the museum. Duration 1h. Free admission.

A mini-golf practice in the heart of the mine. Same opening hours as the museum. 1 hour. Price: free.

Further information: https://parc-explor.com/event/fete-des-enfants-a-la-mine/ or 03 87 87 08 54

German :

Seit 2023 arbeiten der Parc Explor Wendel in Frankreich und das Bergwerk Velsen in Deutschland zusammen, um das Erbe des Bergbaus aufzuwerten. In diesem Jahr laden sie Familien ein, am Sonntag, den 22. Juni 2025 von 11 bis 17 Uhr das « Kinderfest in der Mine » zu feiern.

Auf beiden Seiten der Grenze erwartet die Besucher ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm. In Frankreich können die Kinder im Parc Explor Wendel auf Schatzsuche gehen, sich beim Minigolf versuchen und die Welt des Bergbaus in den Museen Les Mineurs und La Mine Wendel entdecken.

Auch in Deutschland, in der Mine Velsen, gibt es viel zu erleben: eine Fahrt mit der Velomine, ein kleiner Zug, Vorführungen von Modelleisenbahnen, eine Zaubershow oder ein Poi-Spinning-Workshop, eine spielerische und visuelle Praxis, die Bewegung und Jonglieren miteinander verbindet.

Um diesen Tag voller Entdeckungen zu begleiten, wird in der Teestube Kaffeeklatsch ein Angebot an süßen und hausgemachten Speisen angeboten, während das Restaurant Mine904 die Besucher zum Mittagessen empfängt.

Besuch der Museen Les Mineurs und La Mine Wendel um 11.00, 14.30, 16.15 Uhr: Lange Führung durch La Mine Wendel auf Französisch. 11:30, 14:00, 16:00 Uhr: Kurze Führung durch La Mine Wendel auf Deutsch.

Preise für lange Führungen: Erwachsene 9?, Kinder 5?, Kinder unter 6 Jahren kostenlos. Preise für Kurzbesuche: Erwachsene: 3?, Kinder 4?, Kinder unter 6 Jahren kostenlos. Eine Reservierung wird empfohlen.

Familienführung: Eine Mine voller Abenteuer um 12, 15 und 17 Uhr Führung in deutscher Sprache. Dauer: 1 Stunde. Preise Erwachsene 3?, Kinder 4?, Kinder unter 6 Jahren kostenlos.

Schatzsuche zu denselben Öffnungszeiten wie das Museum. Dauer: 1 Stunde. Der Eintritt ist frei.

Eine Minigolf-Praxis inmitten des Minengeländes. Diese Aktivität wird zu denselben Öffnungszeiten wie das Museum angeboten. Dauer: 1 Stunde. Tarif: kostenlos.

Weitere Informationen: https://parc-explor.com/event/fete-des-enfants-a-la-mine/ oder 03 87 87 08 54

Italiano :

Dal 2023, il Parc Explor Wendel in Francia e la Miniera di Velsen in Germania collaborano per promuovere il patrimonio minerario. Quest’anno, invitano le famiglie a celebrare la « Giornata dei bambini in miniera » domenica 22 giugno 2025 dalle 11.00 alle 17.00.

Su entrambi i lati del confine, un programma ricco e variegato attende i visitatori. In Francia, al Parc Explor Wendel, i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro, cimentarsi con il minigolf e scoprire il mondo delle miniere attraverso i musei Les Mineurs e La Mine Wendel.

Anche in Germania, presso la Miniera di Velsen, le attività non mancheranno: un giro su un velomine, un treno in miniatura, dimostrazioni di modellini ferroviari, uno spettacolo di magia o un laboratorio di Poi-Spinning, un modo divertente e visivo di combinare movimento e giocoleria.

Per accompagnare questa giornata ricca di scoperte, la sala da tè Kaffeeklatsch servirà dolci fatti in casa, mentre il ristorante Mine904 accoglierà i visitatori per il pranzo.

Visita ai musei Les Mineurs e La Mine Wendel alle 11.00, 14.30, 16.15: lunga visita guidata in francese a La Mine Wendel. 11.30, 14.00, 16.00: breve visita guidata de La Mine Wendel in tedesco.

Prezzi per la visita lunga: adulti 9 €, bambini 5 €, bambini sotto i 6 anni gratis. Prezzi delle visite brevi: Adulti: 3 €, bambini: 4 €, bambini sotto i 6 anni gratis. Si consiglia la prenotazione.

Visita per famiglie: una miniera di avventure alle 12.00, 15.00, 17.00 visita in tedesco. Durata: 1 ora. Ingresso: adulti 3 euro, bambini 4 euro, minori di 6 anni gratis.

Caccia al tesoro negli stessi orari di apertura del museo. Durata: 1 ora. Ingresso gratuito.

Campo da mini-golf nel cuore della miniera. Stesso orario di apertura del museo. 1 ora. Prezzo: gratuito.

Per maggiori informazioni: https://parc-explor.com/event/fete-des-enfants-a-la-mine/ o 03 87 87 08 54

Espanol :

Desde 2023, el Parc Explor Wendel de Francia y la Mina Velsen de Alemania colaboran para promover el patrimonio minero. Este año, invitan a las familias a celebrar el « Día de los niños en la mina » el domingo 22 de junio de 2025 de 11.00 a 17.00 horas.

A ambos lados de la frontera, un programa rico y variado espera a los visitantes. En Francia, en el Parque Explor Wendel, los niños podrán jugar a la búsqueda del tesoro, probar el minigolf y descubrir el mundo de la minería a través de los museos Les Mineurs y La Mine Wendel.

En Alemania, en la mina de Velsen, tampoco faltarán las actividades: un paseo en velomina, un tren en miniatura, demostraciones de maquetas ferroviarias, un espectáculo de magia o un taller de Poi-Spinning, una forma lúdica y visual de combinar el movimiento y los malabares.

Para acompañar esta jornada llena de descubrimientos, el salón de té Kaffeeklatsch servirá dulces caseros, mientras que el restaurante Mine904 recibirá a los visitantes para almorzar.

Visita a los museos Les Mineurs y La Mine Wendel a las 11.00, 14.30 y 16.15 h: Visita guiada de La Mine Wendel en francés. 11.30 h, 14.00 h, 16.00 h: Visita guiada corta de La Mine Wendel en alemán.

Precios de la visita larga: Adultos 9?, niños 5?, menores de 6 años gratis. Precios de las visitas cortas: Adultos: 3?, niños: 4?, menores de 6 años gratis. Se recomienda reservar.

Visita en familia: una Mina de aventuras a las 12 h, 15 h, 17 h visita en alemán. Duración: 1 hora. Entrada: adultos: 3 ¤, niños: 4 ¤, menores de 6 años gratis.

Búsqueda del tesoro en el mismo horario que el museo. Duración: 1 hora. Entrada gratuita.

Campo de prácticas de minigolf en el corazón de la mina. Mismo horario que el museo. 1 hora. Precio: gratuito.

Para más información: https://parc-explor.com/event/fete-des-enfants-a-la-mine/ o 03 87 87 08 54

