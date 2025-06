Fête des enfants à Ovive – Centre aquatique Ovive Écrouves 25 juin 2025 09:00

Meurthe-et-Moselle

Fête des enfants à Ovive Centre aquatique Ovive 64 avenue du 15ème Génie Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-25 09:00:00

fin : 2025-06-25 11:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Petit(e)s et grand(e)s pourront profiter des nombreux jeux à disposition parcours d’obstacles, jeux en extérieur, tir à l’arc, jeux en bois, pêche aux canards, chamboule-tout, jeux d’éveil pour les plus petits, … et aquaparc géant.

Goûter offert à tous les enfants !

Tarif spécial pour les moins de 18 ans.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés en permanence d’un(e) adulte (y compris dans l’eau).

Bonnet de bain obligatoire.Tout public

Centre aquatique Ovive 64 avenue du 15ème Génie

Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 16 73 ovive@terrestouloises.com

English :

Young and old alike can enjoy the many games on offer: obstacle courses, outdoor games, archery, wooden games, duck fishing, chamboule-tout, early-learning games for the little ones, … and a giant aquapark.

Snacks for all children!

Special rate for under-18s.

Children under 10 must be accompanied by an adult at all times (including in the water).

Bathing cap mandatory.

German :

Kleine und große Kinder können von den zahlreichen Spielen profitieren, die zur Verfügung stehen: Hindernisparcours, Spiele im Freien, Bogenschießen, Holzspiele, Entenangeln, Chamboule-tout, Spiele für die Kleinsten, … und ein riesiger Aquapark.

Kostenloser Imbiss für alle Kinder!

Sondertarif für Kinder unter 18 Jahren.

Kinder unter 10 Jahren müssen ständig von einem Erwachsenen begleitet werden (auch im Wasser).

Badekappe obligatorisch.

Italiano :

Grandi e piccini potranno divertirsi con i numerosi giochi offerti: percorsi a ostacoli, giochi all’aperto, tiro con l’arco, giochi in legno, pesca delle anatre, chamboule-tout, giochi di apprendimento precoce per i più piccoli, ecc. e un gigantesco acquapark.

Merenda per tutti i bambini!

Prezzo speciale per i minori di 18 anni.

I bambini sotto i 10 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto (anche in acqua).

Cuffia da bagno obbligatoria.

Espanol :

Grandes y pequeños podrán disfrutar de los numerosos juegos que se ofrecen: carreras de obstáculos, juegos al aire libre, tiro con arco, juegos de madera, pesca de patos, chamboule-tout, juegos de aprendizaje temprano para los más pequeños, etc. y un parque acuático gigante.

¡Merienda para todos los niños!

Precio especial para menores de 18 años.

Los menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto en todo momento (incluso en el agua).

Gorro de baño obligatorio.

L’événement Fête des enfants à Ovive Écrouves a été mis à jour le 2025-06-12 par MT TERRES TOULOISES