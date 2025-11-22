Fête des enfants Bogny-sur-Meuse

Fête des enfants

Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

de 14h à 18hBar à jus, espace café, restauration sucrée.

.

Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 67

English :

2pm to 6pmJuice bar, coffee area, snack bar.

German :

von 14:00 bis 18:00 UhrSaftbar, Kaffeebereich, süße Speisen.

Italiano :

dalle 14.00 alle 18.00Juice bar, area caffè, dolci.

Espanol :

de 14.00 a 18.00 hJuice bar, zona de café, comida dulce.

