Fête des enfants Bogny-sur-Meuse
Fête des enfants Bogny-sur-Meuse samedi 22 novembre 2025.
Fête des enfants
Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
de 14h à 18hBar à jus, espace café, restauration sucrée.
Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 67
English :
2pm to 6pmJuice bar, coffee area, snack bar.
German :
von 14:00 bis 18:00 UhrSaftbar, Kaffeebereich, süße Speisen.
Italiano :
dalle 14.00 alle 18.00Juice bar, area caffè, dolci.
Espanol :
de 14.00 a 18.00 hJuice bar, zona de café, comida dulce.
L’événement Fête des enfants Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-11-08 par Ardennes Tourisme