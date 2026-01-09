Fête des enfants

place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Manèges, jeux gonflables, barbes à papa

.

place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Rides, inflatable games, cotton candy

L’événement Fête des enfants Brioude a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne