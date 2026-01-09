Fête des enfants Brioude
Fête des enfants Brioude mercredi 18 février 2026.
Fête des enfants
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Manèges, jeux gonflables, barbes à papa
.
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
English :
Rides, inflatable games, cotton candy
L’événement Fête des enfants Brioude a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne