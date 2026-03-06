FÊTE DES ENFANTS DEVANT LE CENTRE DE LOISIRS LA CABANE Grenade

FÊTE DES ENFANTS

DEVANT LE CENTRE DE LOISIRS LA CABANE 77 Chemin de Montasse Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le service Enfance organise sa 2ème édition de la Fête des enfants.

RDV le samedi 28 mars devant le centre de loisirs La cabane à partir de 14h30. Evènement reporté au samedi 11 avril en cas de pluie. 0 .

The Children’s Department is organizing its 2nd Children’s Festival.

