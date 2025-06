Fête des Enfants Lacapelle-Marival 27 juin 2025 16:30

Lot

Fête des Enfants Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 16:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

La fête des enfants des écoles de Lacapelle se déroulera sur l’esplanade du château à partir de 16h30.

Animations gratuites pour les enfants, découverte des sports avec des associations locales, jeux gonflables.

Concert avec Matronome à 19h30. Retraite aux flambeaux départ à 21h45.

Buvette et Food-Trucks salés et sucrés. On vous attend nombreux! .

Salle des fêtes

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie ape.lacapellemarival46@gmail.com

English :

The Lacapelle schoolchildren’s festival will take place on the château esplanade from 4.30pm.

German :

Das Kinderfest der Schulen von Lacapelle findet ab 16:30 Uhr auf der Esplanade des Schlosses statt.

Italiano :

La festa dei bambini delle scuole di Lacapelle si svolgerà sulla spianata del castello a partire dalle 16.30.

Espanol :

La fiesta de los niños de la escuela de Lacapelle tendrá lugar en la explanada del castillo a partir de las 16.30 h.

L’événement Fête des Enfants Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Figeac