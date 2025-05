Fête des enfants – Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie, 24 mai 2025 11:00, Oloron-Sainte-Marie.

Pyrénées-Atlantiques

Fête des enfants Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez participer à la fête des enfants sur le thème du Far West. Au programme jeux de casino, fabrique ton gilet d’indien ou de cowboy, réalisation de chevaux bâton en bois et coiffes d’indien, courses de sacs carabines à fléchettes/ lancés de fer à cheval, circuit de jeux d’adresse inspiré du far West, danse country, jeux de société, atelier de maquillage, tir à l’arc, taureau mécanique, balade à poney, les animaux du ranch et d’autres surprises…

Buvette et restauration sur place proposées par les parents d’élèves de l’école Xavier Navarrot. Manifestation annulée en cas d’intempéries. .

Place du Général de Gaulle Jardin Public

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

