Fête des Enfants – Fond Saint-Martin Rombas, 15 juin 2025 11:00, Rombas.

Moselle

Fête des Enfants Fond Saint-Martin Chemin de la Croix Navée Rombas Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 11:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Chaque année la municipalité de Rombas, en partenariat avec ses associations conventionnées, propose de nombreuses animations tout au long de la journée pour les familles. Cette nouvelle édition ne dérogera pas à la règle.

Animations artistiques et ludiques en plein air!Enfants

0 .

Fond Saint-Martin Chemin de la Croix Navée

Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 92 20

English :

Every year, the municipality of Rombas, in partnership with its approved associations, offers a wide range of activities for families throughout the day. This year’s event is no exception.

Art and fun in the open air!

German :

Jedes Jahr bietet die Stadtverwaltung von Rombas in Partnerschaft mit ihren vertraglich gebundenen Vereinen den ganzen Tag über zahlreiche Veranstaltungen für Familien an. Auch diese neue Ausgabe wird nicht von der Regel abweichen.

Künstlerische und spielerische Animationen unter freiem Himmel!

Italiano :

Ogni anno il Comune di Rombas, in collaborazione con le associazioni autorizzate, offre una vasta gamma di attività per le famiglie durante tutta la giornata. L’evento di quest’anno non fa eccezione.

Arte e divertimento all’aria aperta!

Espanol :

Cada año, el municipio de Rombas, en colaboración con sus asociaciones autorizadas, ofrece una amplia gama de actividades para las familias durante todo el día. La edición de este año no es una excepción.

¡Arte y diversión al aire libre!

L’événement Fête des Enfants Rombas a été mis à jour le 2025-05-21 par DESTINATION AMNEVILLE