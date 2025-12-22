Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé

Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé samedi 31 janvier 2026.

Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 16:45:00

Date(s) :
2026-01-31

Pièce de théâtre “An Ti Kamm“ avec la compagnie Strollad La Obra.   .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun]

L’événement Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun] Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS