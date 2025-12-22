Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé
Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun]
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 16:45:00
2026-01-31
Pièce de théâtre “An Ti Kamm“ avec la compagnie Strollad La Obra. .
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
English : Fête des enfants Théâtre de marionnettes [Festival Taol Kurun]
