Fête des escargots à Montenois Rue Guy Môquet Montenois
Fête des escargots à Montenois Rue Guy Môquet Montenois dimanche 26 avril 2026.
Montenois
Fête des escargots à Montenois
Rue Guy Môquet Centre du village Montenois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Retour de la fête des escargots à Montenois divers commerçants, musique, manèges, buvette et restauration. .
Rue Guy Môquet Centre du village Montenois 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 51 10
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L’événement Fête des escargots à Montenois Montenois a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD