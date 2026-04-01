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Fête des escargots à Montenois Rue Guy Môquet Montenois

Fête des escargots à Montenois Rue Guy Môquet Montenois dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue Guy Môquet

Adresse : Centre du village

Ville : 25260 Montenois

Département : Doubs

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montenois

Fête des escargots à Montenois

Rue Guy Môquet Centre du village Montenois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Retour de la fête des escargots à Montenois divers commerçants, musique, manèges, buvette et restauration.   .

Rue Guy Môquet Centre du village Montenois 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 51 10 

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English :

L’événement Fête des escargots à Montenois Montenois a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD